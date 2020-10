1.000 forellen gedood bij visclub De Witte Vijvers in Baal: "Ze zijn op een gruwelijke manier gestikt"

De forellen zwommen in speciale bakken, klaar om uitgezet te worden in de vijvers. De forellen worden na het vangen opgegeten. "Maar deze zijn niet meer geschikt voor consumptie," vertelt Hans. "Want ze zijn op een gruwelijke manier gestikt. Dit is een verlies van ongeveer 2.000 euro. Wij hebben gelukkig genoeg inkomsten om het verlies op te vangen. Hoewel door corona onze horecazaak gesloten is. De vijvers blijven open."