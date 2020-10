24.000 kippen omgekomen bij stalbrand in Peer

Bij een stalbrand bij een kippenkweker afgelopen nacht in de Achterstraat in Wijchmaal, in Peer, zijn 24.000 kippen omgekomen. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De hulpdiensten gebruikten ook een drone om te zien waar de brandhaarden in de stallen precies waren. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk.