7 mensen besmet door huisarts uit Kruisem met corona: "Dat is minder dan verwacht"

“Gelukkig is het aantal mensen dat besmet is geraakt zeer beperkt gebleven”, vertelt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Doorgaans test zo’n 15% van de hoogrisicocontacten positief. In dit geval ligt dat getal een heel stuk lager. De mensen die positief hebben getest blijven nu in isolatie. Hiermee kunnen we deze kleine uitbraak afsluiten met dank aan de goede interventies van de lokale werkers om dit heel snel op te volgen.”