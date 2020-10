Advocaat van Trump in gênante scène van nieuwe Borat-film: "Ik was alleen maar mijn hemd goed aan het steken"

Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, is te zien in de nieuwste Borat-film. En dit gaat niet onopgemerkt voorbij. Hij ligt onder vuur omdat hij na een nepinterview met de 24-jarige actrice Maria Bakalova zijn hand in zijn broek steekt. "Die scène is een compleet verzinsel. Ik was alleen maar mijn hemd goed aan het steken", aldus Giuliani.