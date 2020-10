Rokjesdag vandaag: meisjes én jongens dragen een rok op school tegen seksisme

Vandaag is het dus "We wear skirts-day" op de school, letterlijk vertaald: "Wij dragen rokken vandaag"-dag. De actie bestaat al in andere landen en is nu ook doorgedrongen bij ons. Het symboliseert een probleem binnen de maatschappij, over seksisme tegen vrouwen en meisjes. En over wat moet of wat zou moeten passen volgens bepaalde stereotypen bij de verschillende geslachten.

Waarom het belangrijk is dat de vinger op het probleem wordt gelegd, legt Josefien uit: "We willen met deze actie seksisme tegengaan, maar we willen ook vechten tegen 'toxic masculinity'". Er wordt ook gevochten voor het feit dat jongens en mannen ook een gevoelige kant kunnen tonen.

Lees verder onder de foto uit Hasselt: