Corona houdt Antwerpsupporters niet tegen voor match in Bulgarije: "Geen ticket, maar willen toch zo dicht mogelijk bij onze club zijn"

"Een tweetal weken geleden was het hier nog altijd groene zone", steekt Bressinck van wal. "Dus we dachten dat het ideaal was om te gaan. Ik werk ook mee aan "De Vierkante Paal", een podcast over Antwerp, en dat zou wel een leuk verhaal zijn, want het is de eerste keer in jaren dat Antwerp nog eens in de poulefases zit van het Europees voetbal. En dan wil je zo dicht mogelijk bij je club zijn."

Met velen zijn ze niet: "Wij zijn met drie en we kwamen gisteren nog vier man tegen", lacht hij. Maar wellicht geraken ze zelfs met zeven het stadion niet in. "Uitfans zijn niet toegelaten door de coronamaatregelen. Er is via via nog wel met de voorzitter van Ludogorets gebeld, want ze vinden het heel zot dat we hier zijn. Het zijn heel sympathieke en behulpzame mensen hier, maar ze vrezen dat ze bestraft gaan worden door de UEFA en dat ze in de toekomst dan zonder supporters moeten spelen."