Burgemeester Bart De Wever (N-VA) plaatst windhaan weer op gerestaureerde torenspits van kathedraal van Antwerpen

Vandaag werden de windhaan en het kruis weer bovenop de toren geplaatst. Ze werden allebei opgefrist en kregen een nieuw laagje bladgoud. Bisschop Johan Bonny wijdde het kruis en burgemeester Bart De Wever klom de 123 meter mee naar boven om de windhaan te helpen te terug te plaatsen.

"Dit is uniek, dit doe je maar één keer in je leven", zei De Wever. "De restauratie is voor 100 jaar dus de kans dat ik hier nog eens kom, is heel klein." De bovenste zes verdiepingen van de stellingen zullen nu ook afgebroken worden: "Dus die haan zullen wij in ons leven nooit meer van zo dichtbij zien."

Binnenkort start de aannemer aan het onderste deel van de toren. De hele restauratie zal pas klaar zijn in 2022.