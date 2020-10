België moet kinderen van Syriëstrijders toch niet terughalen

"Het gaat er bijvoorbeeld om dat er geen DNA-materiaal of geboorteaktes kunnen worden voorgelegd", zegt Abderrahim Lahlali, advocaat van de moeders en kinderen. "Dat is voor ons moeilijk te plaatsen. Geboorteaktes kunnen uiteraard niet bezorgd worden vanuit een oorlogsgebied. En DNA-stalen die in Syrië genomen zijn, worden ook niet erkend in ons land. Dus dat maakt het ook bijzonder moeilijk."

Verder wordt er in het arrest ook op gewezen dat de hoogdringendheid die vereist is voor deze specifieke procedure, niet meer aan de orde is. Lahlali bekijkt of hij en zijn cliënten eventueel verdere stappen zullen zetten, door bijvoorbeeld naar het Hof van Cassatie te gaan.