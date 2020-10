Bijna dubbel zoveel aanvragen voor thematisch verlof bij RVA in provincie Antwerpen door corona-ouderschapsverlof

De RVA heeft er in de provincie Antwerpen bijzonder drukke maanden opzitten. Het aantal zogeheten thematische verloven dat werd aangevraagd, is bijna verdubbeld in juli, augustus en september. Dat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het corona-ouderschapsverlof dat vanaf mei kon aangevraagd worden door ouders die hun kinderen thuis moesten opvangen. Sinds oktober is het aantal aanvragen weer aan het afnemen. "We zijn er ook in geslaagd om iedereen op tijd uit te betalen", klinkt het bij de RVA.