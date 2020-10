Bijzondere lockdowntekeningen in S.M.A.K. in Gent: "Je ziet wat mensen écht voelden tijdens de lockdown"

Kunst is vaak een reflectie van wat mensen denken of van wat er in de actualiteit gebeurt. Dat blijkt ook uit de tekeningen die tijdens die lockdownperiode tot stand kwamen: "Het is prachtig om te zien wat er gebeurt als iemand die in afzondering moet leven begint te tekenen. Je krijgt een inkijk in een wereld van die persoon of in een toestand waarin die zich bevindt op dat moment", zegt Van Cauteren.