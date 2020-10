Borden boven E17 vertellen vrachtwagenchauffeurs waar vrije plaatsen zijn op snelwegparkings in Oost-Vlaanderen

Vrachtwagenchuaffeurs die even halt willen houden op de snelwegparkings in Kalken, Nazareth en Kruishoutem, kunnen vanaf vandaag op voorhand zien of er nog plaats is. Via borden boven de snelweg en een app voor truckchauffeurs worden ze op de hoogte gehouden van het aantal vrije plaatsen. In totaal loopt het proefproject over 5 snelwegparkings op de E17 richting Frankrijk.