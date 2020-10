Bus van De Lijn negeert rood licht aan spooroverweg en steekt onder slagboom over: "We kennen de chauffeur"

De opnames dateren van dinsdagvoormiddag 20 oktober. Of er op het moment van de feiten veel passagiers in de bus zaten, is op de beelden moeilijk te zien. "Wij vinden dit uiteraard een heel spijtige zaak. Dit mag niet gebeuren. We wijzen onze chauffeurs er altijd op dat ze zich op elk moment aan de wegcode moeten houden, want voor ons primeert de veiligheid van onze reizigers, andere weggebruikers en ons personeel", vertelt woordvoerder Karen Van der Sype van De Lijn.

Ook spoorwegbeheerder Infrabel betreurt het voorval. "Dit soort van beelden zien we zeker niet graag", laat woordvoerder Thomas Baeken weten. "Er gebeuren nog steeds veel ongevallen aan overwegen. Gemiddeld één ongeval per week in ons land. Maandelijks valt er zelfs één dodelijk slachtoffer. Daarom zetten we ook sterk in op het afschaffen van overwegen waar dat kan." Wel wil Baeken er aan toevoegen dat een incident aan een overweg met bussen van De Lijn zoals dit erg zeldzaam is.