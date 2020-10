CD&V, evenwichtselement van de federale coalitie

Als er bij een groep (voornamelijk oudere) leden van CD&V voorbehoud was om in deze coalitie te stappen kwam dat grotendeels door de nare herinneringen die ze hebben overgehouden aan het beleid van de opeenvolgende regeringen-Verhofstadt, meer bepaald inzake het budgettaire plaatje, asiel en migratie (waaronder het migrantenstemrecht) en de ethische dossiers.

Aan die gevoeligheden lijkt in elk geval al een stuk te zijn tegemoet te komen door het feit dat de departementen Financiën en Asiel &Migratie in christendemocratische handen zijn. Vertrouwen in de eigen mensen is een mooi goed en meteen de beste garantie dat Vivaldi geen paars(groen) verhaal is of wordt.

Binnenlandse Zaken blijft bovendien in christendemocratische handen waardoor deze vroegere N-VA-departementen nu bij CD&V zitten. Wie twijfels heeft bij het belang van deze departementen herinnert zich best de colère van Laurette Onkelinckx (PS) in 2014 die eerste minister Michel verweet ‘de sleutels van het land aan de Vlaams-nationalisten te geven’.