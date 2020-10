Zo vermijd je dat coronaregels tot ruzies met je naasten leiden: "Heb begrip" en "benadruk waarover je het eens bent" 

Maar moeten we anderen er dan niet toe aansporen om de maatregelen te volgen wanneer we zien dat ze die flagrant overtreden? Voor Mersch is het in de huidige situatie "dansen op een slappe koord". Mensen in je omgeving aanmanen om de maatregelen op te volgen, doe je best met mildheid. Wanneer je iemand kent die naar een illegaal feestje gegaan is of wil gaan, dan zeg je best: "ik begrijp dat je dit wil doen, maar is dat op dit moment wel een goed idee?" Ik zou het nooit te hard pushen, vriendelijk aandringen mag, maar doorduwen is geen goed idee, daar bereik je vaker het omgekeerde mee."