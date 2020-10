Vroedvrouwenteam uit Tessenderlo is al volgeboekt voor het voorjaar: "Door coronababy's, verwekt in de lockdown"

"De maanden februari, maart en april van volgend jaar zijn al ongelooflijk druk", vertelt Evelien De Vuyst van Het Bevallige Buikje in Tessenderlo. "Dat komt door wat we de coronababy's noemen", lacht ze. "De baby's die dan geboren worden, zijn namelijk verwekt rond de periode van de lockdown. Hier in de praktijk hebben we zelfs een patiëntenstop moeten invoeren omdat die periode al te vol zit. Ook heel wat vrouwen die in een fertiliteitstraject zaten (dat tijdens de lockdown ook even stilviel) zijn dan toch plots zwanger geworden. Dat komt er dus ook nog eens bij."

Toch is bevallen in deze tijden geen pretje, als het daarvoor al wel het geval was tenminste. In heel wat ziekenhuizen is het namelijk verplicht of sterk aangeraden om een mondmasker te dragen tijdens de bevalling. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is dat al sinds het begin van corona verplicht. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt wordt het aangeraden. Wanneer de moeder het écht niet ziet zitten, draagt de verpleegkundige een extra gezichtsmasker. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder bekijken ze het van situatie tot situatie. Hoe dan ook worden zwangere vrouwen tegenwoordig vóór de bevalling getest op het coronavirus.