Diksmuidse huisarts en schepen Jan Van Acker overleden

Gisteren is de Diksmuidse schepen Jan Van Acker overleden. De man viel op 1 oktober van een ladder toen hij zijn dakgoten aan het reinigen was. Een mughelikopter bracht hem naar het ziekenhuis van Ieper, later werd hij overgebracht naar Roeselare, waar hij in coma werd gehouden. Gisteren is hij overleden.

Van Acker was huisarts en begon zijn politieke carrière in 2007 in de oppositie, toen hij als gemeenteraadslid werd verkozen voor Idee Diksmuide. In 2018 maakten CD&V en Idee Diksmuide een bestuursakkoord en werd hij schepen van sociale zaken, volksgezondheid, cultuur en erfgoed, domeinen waarin hij politiek openbloeide. Van Acker was gehuwd en had vier kinderen en vijf kleinkinderen. Hij was ook de neef van burgemeester Lies Laridon, die zijn bevoegdheden als directeur van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, het vroegere OCMW overneemt.