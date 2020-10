Drugsbende opgerold: 6 verdachten aangehouden, 1,4 ton cocaïne, 300.000 euro cash en dure horloges in beslag genomen

Volgens het parket was de bende gespecialiseerd in het ophalen van containers met drugs in vanop de kaaien in de Antwerpse haven. En opnieuw maakte de bende gebruik van inside informatie en medewerking van havenarbeiders. Met behulp van pincodes of alfapassen (een soort sleutel, red.), geraakte de bende de haven binnen. Truckchauffeurs slaagden er ook in om via tailgating (kort achter een andere wagen rijden, red.) de haven ongemerkt binnen te komen. Met de bewuste containers reden de chauffeurs naar opslagplaatsen. Daar haalden ze de drugs eruit, waarna de containers opnieuw op de kaaien gezet werden of gedumpt werden.