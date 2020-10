Druk op ziekenhuizen neemt toe, ZOL in Genk overspoeld met covidpatiënten

In andere ziekenhuizen is het voorlopig nog iets rustiger. Maas en Kempen in Maaseik telt 6 coronapatiënten, nog niemand op intensieve. Sint-Trudo in Sint-Truiden heeft 9 patiënten, van wie één op intensieve, exact hetzelfde aantal als in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Vesalius Tongeren telt 13 patiënten, van wie één op intensieve zorg. Daar is ook een patiënt uit Luik opgenomen. Het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt verzorgt momenteel 9 covidpatiënten in gewone bedden en 3 op intensieve zorg. Eén daarvan is overbracht uit Brussel, een tweede uit het ZOL in Genk.