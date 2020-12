Expo in Brussel over vervalsingen: "fake" is van alle tijden

Vervalsen, misleiden, liegen en bedriegen is van alle tijden en zit in de menselijke aard, bewijst de tentoonstelling "Fake for real" in het Huis van de Europese Geschiedenis. Is dat een geruststelling? Nee, het is een oproep om kritisch te blijven. Alles kan je vervalsen, van geld over brieven tot feiten. Het goede nieuws is dat vervalsingen ook vaak zijn ontmaskerd. Actueler kan een thema niet zijn, in deze tijd van "alternatieve feiten","post-truth"-politiek en complottheorieën in verband met corona en vaccins.