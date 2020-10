Verpleegkundige uit Ieper maakt "bakjes troost" om verdrietige mensen te steunen

“Door corona sterven mensen eenzaam en alleen. Het rouwproces voor de nabestaanden wordt op die manier moeilijker”, vertelt verpleegkundige Johan Couchez uit Elverdinge. “Collega’s in het ziekenhuis moeten overledenen meteen in een lijkzak steken. De familie kan er niet meer bij zijn. Dat is schrijnend. Een deel van ons leven is omgaan met verlies, en rouw kan erg rauw zijn, zeker nu."

Johan en zijn familie maken daarom "bakjes troost". "Ons houten bakje zit vol lekkere producten, zoals koffie, thee en honing", zegt Nadine Baert. "Maar er zit ook een wenslichtje en een fotokader in. In elk "bakje troost" steken we ook een troostboekje dat we zelf gemaakt hebben. Dat boekje bestaat uit teksten, gedichten, liedjes en nuttige websites. Er worden ook tips gegeven: reserveer elke dag twintig minuten voor jezelf of schrijf een brief aan de overledene. Het troostboekje kan nog aangevuld worden met rouwgetuigenissen."