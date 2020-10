Frankrijk breidt avondklok uit en verstrengt coronamaatregelen: "November wordt moeilijke maand"

In een week tijd is het aantal gevallen per 100.000 inwoners in Frankrijk met 40 procent gestegen. Het aantal gevallen verdubbelt elke twee weken. Bij 65-plussers is het aantal gevallen in zes weken tijd verdrievoudigd. De voorbije 24 uur werden meer dan 40.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record.In steeds meer steden dreigen ziekenhuizen te worden overstelpt door Covid-patiënten.