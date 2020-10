Van het vagevuur in de hel: corona duwt Aziatische kledingarbeiders naar nog harder werk en prostitutie

Voor veel vrouwen die ontslagen werden, ziet de toekomst er nog slechter uit. In Myanmar bijvoorbeeld belanden ze in de prostitutie, zo getuigen verschillende vrouwen aan de Britse krant The Guardian.

De 19-jarige vrouw Hla wilde 7 maanden geleden opnieuw aan de slag na haar zwangerschap, maar omdat honderden kledingfabrieken in Myanmar moesten sluiten, vond ze geen werk. Haar huwelijk liep op de klippen en haar vader zag zijn inkomsten verloren gaan toen hij zijn fietstaxi moest verkopen.

Hla stapte 5 maanden geleden in de prostitutie. "Ik ben heel bang. Ik doe dit met mijn familie in gedachten, denkend aan hoe ik hen eten zal geven", getuigt ze in de krant. Maar ook nu verdienen Hla en zovele anderen niet genoeg om te kunnen overleven. Soms zelf niet eens genoeg om met de bus naar huis terug te keren.

Bovendien lopen ze nog meer het risico om COVID-19 op te lopen, net als seksueel overdraagbare ziektes zoals aids. Maar vele voormalige kledingarbeidsters hebben gewoon geen keuze.

De Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwt: "Er is een significant risico dat bestaande ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in die landen nog groter zullen worden en dat een deel van de vooruitgang die we de laatste jaren hebben gezien, tenietgedaan wordt."

