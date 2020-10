Haag tussen schietclub en begraafplaats weggehaald in Rumst: "Kleurrijke schietschijven naast grafzerken, dat kan echt niet"

Bevoegd schepen Geert Antonio (N-VA) zegt dat het zeker niet de bedoeling was. "We hadden gehoopt dat de struiken sneller gingen groeien, maar door de droge zomer is dat niet het geval. We gaan binnenkort een draad plaatsen waar schermen aan gehangen kunnen worden. We hopen die tegen Allerheiligen op te hangen, maar dat kunnen we niet beloven."