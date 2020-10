Meer singles stappen naar datingbureaus sinds corona: "Meer jongeren dan ouderen willen gematcht worden"

Audrey Laeremans is zaakvoerder van drie datingbureaus, eentje daarvan is R&F Introducties in Tessenderlo: “Na de eerste lockdown merkten we een piek in onze inschrijvingen. Mensen voelden zich eenzaam en hadden behoefte aan iemand", vertelt ze in "Start Je Dag" op Radio 2 Limburg. "Op dit moment zijn het vooral twintigers tot veertigers die blijven komen. Sinds september is het bij onze 60 à 70-plussers weer stilgevallen."

Sinds corona is de slaagkans voor alleenstaanden die voor een datingbureau kozen, ook gestegen. Door corona zijn er meer relaties ontstaan. "Het is opvallend hoe sneller mensen zich durven binden", zegt Audrey Laeremans. "Mensen hebben nood aan standvastigheid en affectie. We zien ook dat de klik tussen twee mensen sneller gebeurt. Vóór corona duurde het meestal een jaar vooraleer we een dossier 'on hold' konden zetten. Dat betekent dat twee mensen een klik hebben en daar op door willen gaan. Nu gebeurt dat al na gemiddeld vier maanden."