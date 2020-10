Honderden marmerkreeften vreten grachten kaal bij de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof

Bij begraafplaats het Schoonselhof in Antwerpen is opnieuw een exotische rivierkreeftensoort opgedoken. De marmerkreeft eet alles wat hij tegenkomt. Daardoor wordt het water troebel en is er een gevaar voor de biodiversiteit. "Het is onmogelijk om elk diertje te pakken te krijgen. Het is dweilen met de kranen open", zegt Kevin Scheers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.