Hotelschool Ter Duinen Koksijde is niet gelukkig met sluiting: "Wij vormen geen gevaar voor samenleving"

De 6 besmette leerlingen zitten thuis in quarantaine. Ze verblijven dus niet op school. Ter Duinen schrok dan ook toen de burgemeester overging tot de sluiting. Directeur Peter Verbeke: "Bijna alle leerlingen verblijven in het internaat van de school. Sowieso mogen ze tijdens de week niet buiten. Vroeger gingen ze soms iets kopen in een warenhuis in de buurt, maar sinds het begin van de pandemie mogen ze de school niet meer verlaten. Ze komen dus niet in contact met de bevolking van Koksijde."

De directeur wijst er ook nog op dat Ter Duinen al beslist had dat een groot deel van de leerlingen vanaf maandag beurtelings om de week les zal krijgen. Daardoor kunnen alle leerlingen alleen op een kamer van het internaat verblijven. Niemand moet vanaf dan nog met 2 op 1 kamer slapen.