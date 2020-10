Nest Aziatische hoornaars gevonden in Gooik: "Dankzij lokpotten met mengsel van bier, wijn en suiker"

Het is belangrijk dat iedereen blijft uitkijken naar nesten van Aziatische hoornaars om ze te kunnen verdelgen. "We zijn het einde van het seizoen, dan worden nieuwe koninginnen geboren en die gaan elders overwinteren. We hopen dus dat we op tijd zijn om ze weg te nemen zodat we volgend jaar gespaard blijven van de Aziatische hoornaar. Maar ik vermoed dat er nog een tweede nest is. Ik heb gemerkt dat sommige hoornaars die naar mijn lokpot kwamen met elkaar in de clinch gingen, terwijl ze anderen wel verdroegen. Dus daardoor vermoed ik dat er nog een tweede nest is in Gooik", aldus Geert Groessens.