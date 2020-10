Alzheimer Liga op zoek naar oude foto's voor mensen met dementie

De Alzheimer Liga Vlaanderen zoekt heel veel foto's, postkaarten of prenten uit heel Vlaanderen van de voorbije 100 jaar. Mensen met dementie praten graag over het verleden. Om deze gesprekken op gang te krijgen, vragen ze de afbeeldingen in te scannen. Bij elke afbeelding die je inscant moet je een woordje uitleg geven over de plek. Dat alleen al kan een goed gesprek oproepen bij mensen met dementie.

Hoe je je juist een afbeeling moet insturen, en meer info rond de actie vind je op de website van de Alzheimer Liga.