Koffiehuis wordt takeaway kerststal met wafels: "We hebben nood aan hoop en warmte en niets is zo hoopvol en gezellig als Kerstmis"

Cafés en restaurants moeten nog een tijdje dicht blijven, maar velen zoeken een creatieve uitweg om toch te kunnen blijven draaien. Zo ook het koffie- en taartenhuis van Madam Bakster in Gent. Zaakvoerster Laura Verhulst uit Knokke-Heist: "Het was een bittere pil toen we te horen kregen dat we weer dicht moesten. Ik had zo'n drastische maatregel niet zien aankomen. We besloten om niet bij de pakken te blijven zitten. Na wat brainstormen, kozen we ervoor om open te blijven voor takeaway. We bieden nu versgebakken Brusselse wafels aan, helemaal in kerstsfeer."

Het koffiehuis wordt omgetoverd in een kerststal. "Zelf draag ik een kerstkostuum en onze barrista heeft een lange witte baard. We kiezen voor de kerstsfeer, omdat iedereen nood heeft aan hoop, warmte en gezelligheid. We proberen positief én ludiek te blijven in deze moeilijke periode. We willen ook iedereen aanmoedigen om kerstversiering op te hangen aan het venster. Zo kunnen we er toch iets moois van maken, nu er geen kerstmarkten komen."