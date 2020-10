Kursaal Oostende wordt grootste concertzaal van West- en Oost-Vlaanderen

Oostende wil het Kursaal nog meer op de nationale en internationale kaart zetten door een grotere variatie aan artiesten, bands en producties aan te trekken. Daarom investeert het Kursaal nu in een zaal die door middel van een ingenieus technisch systeem in een handomdraai omgebouwd kan worden van een klassieke theaterzaal met 2.030 zitplaatsen naar een concertzaal tot 3.150 personen. In die concertzaal zal je kunnen staan en zitten.

"Hierdoor kan Oostende nieuwe bands aantrekken", zegt schepen van Stadsvernieuwing Björn Anseeuw (N-VA). “Onze inwoners en die van omliggende regio’s zullen niet langer in de file moeten staan richting andere centrumsteden om een concert mee te pikken van hun favoriete artiest.”