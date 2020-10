Landen kampt met rattenplaag en schakelt professionele rattenvanger in

"Het probleem is zowat verspreid over het hele grondgebied van Landen, zowel op openbare plaatsen als bij mensen thuis", vertelt burgemeester Gino Debroux. "De ratten komen meestal voor op plekken waar afval wordt achtergelaten, waar het terrein niet goed wordt onderhouden of in de buurt van kippen. Het probleem is niet groter dan in andere steden of gemeenten, maar als we het niet aanpakken wordt het alleen maar erger."