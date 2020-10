Let op, nieuwe vorm van fraude aan de gang: "kluisrekeningfraude"

De nieuwe phishingmethode komt overgewaaid van Nederland. Alles begint met een phishingbericht, waardoor de oplichters toegang krijgen tot de rekening van het slachtoffer. Ze vragen dus in een mail of een sms om op een link te klikken. Daardoor kunnen ze bankcodes ontfutselen. Daarna bellen ze het slachtoffer op, en ze doen zich voor als een echte bankbediende. Ze zeggen dat er verdachte verrichtingen zijn vastgesteld op de rekening, en raden aan om het geld over te schrijven naar een "veilige" rekening. Maar dat is de "kluisrekening". Die rekening wordt gebruikt om het geld door te sluizen naar de fraudeurs.

De fraudeurs komen geloofwaardig over, omdat ze veel informatie over de rekening en de bankgegevens hebben, doordat het slachtoffer via het phishingbericht al heel wat informatie heeft prijsgegeven. Ze maken ook het telefoonnummer van de bank na. Ze verwijzen naar het saldo van de rekening of naar een transactie die ze zelf uitvoerden.

Zo kunnen ze mensen overtuigen om al hun geld, het spaargeld of het geld op de zichtrekening, over te zetten op die kluisrekening.

Senioren worden geviseerd

De fraudeurs benaderen vooral senioren. In veel gevallen hebben die mensen al een aardig kapitaal opgebouwd. En de oplichters gaan ervan uit dat zij minder vertrouwd zijn met onlinebankieren en telefonische oplichting.

Tips om niet in de val te lopen

Een bank vraagt NOOIT om je codes door te geven of in te voeren. Een bank zal je ook nooit bellen om te vragen om geld over te schrijven naar een andere rekening.

Geef NOOIT je bankcodes (van je kaart of je bankapp) via mail, sms, sociale media of telefoon.

Ga nooit via een link naar de betaalsite of mobiele app van je bank. Typ altijd zélf het adres van je bankwebsite in je browser. Bijvoorbeeld: www.kbc.be

Typ dus niet zomaar 'KBC' in Google.

Geloof nooit blindelings elke mail of elk bericht. Oplichters kunnen een logo van een bank snel namaken.

Toch in de val getrapt?