Libanese ex-premier Saad al-Hariri opnieuw benoemd tot premier

Hariri is de zoon van de in 2005 vermoorde ex-premier Rafik Hariri. Zoon Saad was al eens drie jaar premier, van 2016 tot 2019. Een jaar geleden stapte hij op na massaal volksprotest. De bevolking kwam toen op straat tegen de wijdverspreide corruptie in het land, het wanbeleid van de regering en de economische malaise.

In Libanon worden de politieke bestuursfuncties, zoals in de grondwet bepaald, verdeeld onder de drie voornaamste geloofsgemeenschappen: de soennitische moslims, de sjiitische moslims en de christenen. De enorme explosie in de haven van Beiroet toonde volgens velen aan dat dit stelsel, dat wanbeleid zou bevorderen, moet worden afgeschaft.

De vraag is dan ook of Hariri de man is die Libanon uit het economische moeras kan halen. Tegenstanders zien hem als een symbool van de politieke klasse die de ellende in het land net veroorzaakt heeft.