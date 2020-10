Koppel uit Zoutleeuw getuigt maanden na coronabesmetting: "Ik ruik alleen sterke, vieze geuren" 

Veel mensen die een coronabemetting hebben gehad, ervaren dat hun reuk- en smaakvermogen veranderd of verminderd is. Debbie Christiaens en haar man Steven uit Zoutleeuw kregen corona in het begin van de eerste lockdown. Nadien merkte het koppel dat hun reuk- en smaakzin veranderd was. "Dat was in maart. We zijn nu een half jaar later en nog steeds hebben we geur- en smaakverlies", vertelt Debbie in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.

"Het is niet zo dat we niks meer ruiken of proeven", gaat Debbie verder. "Beiden ruiken we nog dingen, maar op een andere manier." Debbie kan bijvoorbeeld vieze, sterke geuren nog ruiken, maar kan niet meer detecteren van waar die geur komt. "Een onderscheid maken tussen een stinkende vijver, een rot ei of stoelgang kan ik niet meer. Dat ruikt allemaal hetzelfde, ik kan niet detecteren wat welke geur veroorzaakt."