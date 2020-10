Grote fan Luk wil Ann Christy eren met straatnaam in Berchem: "Haar ziel ligt daar"

"In Meise was er in 2009 wel een plein genoemd naar Ann Christy, naar aanleiding van de concerttour van Free Souffriau. Alleen was daar tot voor kort geen sprake meer van. Het naambordje hing ergens in een verloren hoek van het cultureel centrum bij het pleintje." Luk heeft daarom lang geijverd bij de gemeente en drie maanden later werd het plein dan toch officieel omgedoopt tot het Ann Christy-plein. Hetzelfde wil hij nu zien gebeuren in Antwerpen. "Ze is overleden in Meise, maar geboren en getogen in Antwerpen", vertelt hij.

