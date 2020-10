Marieke Vervoort overleed 1 jaar geleden: "Eigenlijk blij dat Marieke deze coronatijd niet meer moet meemaken" 

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Marieke overleed: “We voelen al enkele dagen dat we het weer moeilijk krijgen. Maar wat wel deugd doet is dat een paar dagen terug de vriendin van Marieke bloemen meegebracht had om hier bij haar te zetten op de kast. We hebben vandaag al heel veel berichtjes en kaartjes gekregen en dat geeft toch wel steun. Er zijn mensen die ook aan ons denken."

Met Zenn, de hond van Marieke gaat het ondertussen heel goed: “Die ligt hier lekker in haar mand te genieten van haar pensioen. Dat gaat heel goed. We gaan er drie maal per dag mee wandelen. We hebben niet echt gemerkt dat ze treurde want ze was al veel hier. We kennen haar al van toen ze nog een puppy was en op de één of andere manier leeft Marieke verder in de hond.”