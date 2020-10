Mondmaskers voor Halloween kunnen feestwinkels niet redden: "We zien zwarte sneeuw" 

Nog een dikke week en de straten worden overspoeld door vampiers, weerwolven en zombies. Of dat is toch de bedoeling. Want voorlopig is het wachten tot morgen op de federale maatregelen of deur tot deurwandelingen voor Halloween nog toegelaten zijn. In het Brussels Gewest worden ze afgeraden. In Vlaams-Brabant wacht de gouverneur op die federale richtlijn. Maar voorlopig zou het nog mogen. Weliswaar met mondmasker voor volwassenen. En dat betekent een sterke verkoop van de griezelige varianten. Wim Vandenberghe van de Festivalshop in Scherpenheuvel-Zichem: "Wij verkopen natuurlijk geen gewone mondmaskers maar wel met een afdruk van een horrorpersonage. We hebben er van Penny Wise, de clown van de Stephen King-film IT. Van Hannibal Lector van Silence of the Lambs, The Joker van Batman. Toch merken we dat er minder kostuums worden verkocht. Mensen vieren Halloween in hun bubbel, en kopen minder dan anders."