Naar een nieuwe lockdown of niet? En welke soort lockdown dan? De meningen zijn verdeeld

Maar moeten we dan echt naar een lockdown? En moet dat morgen al? "Ik zal alles op alles zetten om niet tot een extra lockdown te komen", zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. "We namen al de moeilijke beslissing om cafés en restraurants voor een maand te sluiten. We moeten ook zien wat de effecten nu zijn, ook van de mindere sociale contacten die we hebben. Een nieuwe lockdown is uiteraard nóg moeilijker", zei ze. "We willen net alles op alles zetten om daar niet toe te komen. Ook om maximaal de economie, het onderwijs en de zorg breed te kunnen aanbieden. Morgen op het Overlegcomité zullen we bekijken wat de wijzigingen zijn in andere sectoren zoals sport en cultuur. Maar we bekijken dag per dag wat nodig is", aldus de minister.