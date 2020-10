Nog geen "Luikse toestanden" in AZ Delta in Roeselare: "Bang afwachten, want het is stilte voor de storm"

De normale organisatie in het nieuwe ziekenhuis AZ Delta in Roeselare is overhoop gehaald door de coronacrisis. De COVID-19-patiënten komen bovenop het gewone werk in het ziekenhuis, maar het ziekenhuis zal zich moeten aanpassen. "We hebben nu al voorzien dat we extra intensieve bedden gaan bijplaatsen", zegt Karin Decaestecker van de coördinatiecel AZ Delta in bovenstaande reportage van "Terzake".