Organisatie van Amerikaanse Staten: "Transparante verkiezingen in Bolivia, uitslag overweldigend"

Waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten verklaarden echter dat de verkiezingen transparant zijn verlopen en de nieuwe regering van president Arce dus legitiem zal zijn. "Het volk heeft vrij kunnen kiezen en de uitslag is duidelijk en overweldigend."

Een belangrijke uitspraak want een jaar geleden beschuldigde de OAS Arce's partijgenoot en ex-president Evo Morales nog van fraude. Ook toen kwamen tegenstanders van de MAS-partij en Morales op straat. Het OAS-rapport zorgde er mee voor dat Morales, die al sinds 2006 aan de macht was, uiteindelijk van de macht werd verdreven.

Verschillende onafhankelijke onderzoeken hebben intussen uitgewezen dat er toen allicht geen sprake was van fraude. De OAS is desondanks altijd bij haar standpunt gebleven en weigert tot op vandaag de beschuldigingen tegen Morales in te trekken.

Morales woont sindsdien in het buitenland, eerst in Mexico en nu in Argentinië. Na de overwinning van Arce maakte hij bekend dat hij naar zijn land wil terugkeren. Maar wanneer precies is nog niet duidelijk.