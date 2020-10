Oud-president Barack Obama waarschuwt Democraten: "Laat je niet verblinden door goede peilingen"

Het was een ontspannen Barack Obama, in hemdsmouwen, die in Philadelphia het publiek toesprak. Een publiek in een drive-in, in auto's, op een veilige afstand. Obama kwam voor het eerst campagne voeren voor Joe Biden. Hij haalde uit naar het beleid van huidig president Donald Trump. Vooral de manier waarop die volgens hem de coronapandemie mismeestert, kan voor Obama niet door de beugel. Maar ook Trumps aanpak van de economie en de volksgezondheid in het algemeen haalde Obama onderuit.