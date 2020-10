Oudenaardse horeca protesteert tegen coronamaatregelen: "Niet iedereen gaat dit overleven"

De actievoerders vinden het niet kunnen dat de horeca alweer moet sluiten. "We beseffen dat de coronacijfers heel slecht zijn en dat er iets moet veranderen. Maar de horeca sluiten is niet de oplossing, want het is niet bewezen dat mensen besmet raken op café of restaurant", zucht Merchiers. "We hebben zo ons best gedaan om alles veilig te houden. Tafels ontsmetten, mensen registreren, afstand garanderen, ... Het is niet oké dat we nu toch moeten sluiten."