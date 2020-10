Oudsbergen steunt niet langer plannen van zandontginning

Scania is met 1000 werknemers de grootste werkgever van de gemeente Oudsbergen. “Scania is belangrijk voor Oudsbergen. We hebben dan ook onmiddellijk onze steun opgezegd voor dit project”, zegt burgemeester Ceyssens. Het gemeentebestuur is niet van plan om het gesprek te hervatten, ook niet als de potentiële ontginner het beroep intrekt. “Die stelt zich al vanaf het begin op als een onbetrouwbare partner”, aldus burgemeester Ceyssens. De gemeente Oudsbergen zal de plannen voor zandontginning daarom een negatief advies geven, maar de uiteindelijke beslissing of de zandwinning er komt, ligt bij de Vlaamse regering.