Para's komen aan in legerkazerne Semmerzake bij Gavere

Momenteel zijn er al 60 para's in de kazerne in Gavere. Later komen er nog eens 30 bij, en ook nog een 30-tal andere personeelsleden van het leger. Korpscommandant Peter Defrancq: "Wij hebben gekozen om naar Gavere te komen omwille van de woon-werkafstand. Mensen uit vooral Oost- en West-Vlaanderen verlieten de eenheid omdat de kazerne in Tielen (deelgemeente van Kasterlee in provincie Antwerpen) voor hen veel te ver was."

De kazerne in Gavere is wel niet echt aangepast aan de noden van de paracommando's. Peter Defrancq: "Gavere is geen trainingslocatie. Er zullen hier geen schietoefeningen gebeuren of parachutesprongen gemaakt worden. De soldaten zullen hier wel sportactiviteiten kunnen doen en marcheren."