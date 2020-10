Poolse abortuswet nog strenger: abortus bij foetus met aangeboren afwijking voortaan verboden

Meer dan 100 Poolse parlementsleden, vooral van de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), waren naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Ze waren van oordeel dat de huidige wetgeving over abortus bij een foetus met aangeboren afwijkingen tegen de grondwet is.

Het Grondwettelijk Hof geeft hen nu gelijk. Volgens de hoogste rechters van het land schendt de bepaling de grondwettelijke garantie over de wettelijke bescherming van het leven van ieder mens.

Door die uitspraak wordt de Poolse abortuswetgeving, al bij de strengste van Europa, nog strenger. Abortus is nu enkel nog mogelijk wanneer het leven of de gezondheid van de moeder in gevaar is of wanneer het kind is verwekt door verkrachting of een andere misdaad.

Vorig jaar werden in Polen ongeveer 1.100 abortussen uitgevoerd. In bijna alle gevallen gebeurde dat op grond van de bepaling die nu als ongrondwettelijk is bestempeld. Veel Poolse vrouwen trekken ook naar het buitenland om een abortus te laten uitvoeren.