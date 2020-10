"Breaking bad" in het bronsgroen eikenhout: "Limburg verantwoordelijk voor 70 procent van alle druglabs"

De strijd tegen drugs in Limburg is verbonden met die in Antwerpen. "Een groot deel van de cocaïnehandel in Antwerpen wordt van hieruit georganiseerd. Daar is er zeker een link. Maar Limburg heeft ook een heel specifiek probleem. Het is erg om te zeggen, maar wat synthetische drugs betreft zijn wij een wereldwijde producent. De meeste labs worden in Limburg gevonden. Samen met Nederland staat Limburg aan de top als het om de productie van xtc gaat, goed voor 70 procent van de wereldhandel."

In elk interview slaakt procureur Vermeiren dezelfde noodkreet: hij heeft meer mensen en meer middelen nodig. Maar die zijn er niet. "We zitten echt met een groot probleem en dus is het niet meer dan normaal dat we hier ook extra middelen zouden moeten krijgen voor de aanpak ervan. Ik blijf op die nagel kloppen."