Prins Laurent over halfzus Delphine tijdens bezoek aan centrum voor geleidehonden in Tongeren: "Ik ken haar al 20 jaar"

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren bestaat al 30 jaar, maar de voorbije maanden was het niet eenvoudig om de honden op te leiden. Een date met een hond was tijdens de eerste lockdown namelijk geen essentiële verplaatsing. Door corona was er ook een tekort aan puppy's. De blindegeleidehonden zijn nochtans echt wel nodig, want ze maken een groot verschil in het leven van een blinde, zegt voorzitter Geert Decresson, die zelf blind is.