Sportclubs in Scherpenheuvel-Zichem niet blij met verdeling financiële steun voor verliezen lockdown 

“Wij hebben als sportclub een hele infrastructuur te onderhouden", zegt Dirk Smets van voetbalclub SNAK. "We hebben een kantine die we moesten sluiten, we betalen ook maandelijks elektriciteit enzovoort, dat zijn allemaal vaste kosten die we tijdens de lockdown moesten blijven betalen. En sommige verenigingen hebben dat soort kosten natuurlijk veel minder. Als je als vereniging bijvoorbeeld een zaal huurt en de huur wordt verminderd of door de gemeente zelfs kwijtgescholden."

De sportclubs hopen nu dat de gemeente de verdeling van de centen gaat herbekijken. De burgemeester wil voorlopig niet reageren op de kritiek. Volgens hem is er nog niets beslist en wordt er nu volop advies ingewonnen.