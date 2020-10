Stad Diest promoot takeaway bij lokale horeca: "We gaan van Diest de takeway hoofdstad van het Hageland maken"

"Heel concreet hebben we daar een actie voor opgericht; Diest (S)maakt", zegt schepen Maurits Vande Reyde. "De 'S' staat tussen haakjes, dat wil eigenlijk zeggen dat we zowel online als in het straatbeeld afhaal gaan promoten, en de horecazaken die takeaway aanbieden, ondersteunen in gratis leveringen aan huis. We gaan van Diest de takeway hoofdstad van het Hageland maken."

Momenteel zijn er al zo'n 30 zaken die afhaal aanbieden, en er komen er dagelijks nog bij.