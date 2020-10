StaySafeMechelen zet jongeren in om leeftijdsgenoten te informeren over corona

In jeugdhuis ROJM in Mechelen heeft een zogeheten corona-hackathon plaatsgevonden. De coronamaatregelen werden aan zo'n 35 jongeren tot in de puntjes uitgelegd. Nu is het de bedoeling dat zij op hun beurt andere jongeren gaan informeren. Sociaal ondernemer Hassan Al Hilou lanceerde het project twee weken geleden in Brussel en wil nu ook in Mechelen jongeren motiveren. "Ondanks dat we de maatregelen beu zijn, moeten we ze nog steeds volgen."